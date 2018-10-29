В США опять открыли огонь в школе: убит школьник

Сегодня, 19:52

В результате ссоры между двумя учениками один из них достал огнестрельное оружие и убил оппонента

Фото: Donald Lee Pardue/Flickr
Фото: Donald Lee Pardue/Flickr

Правоохранительные органы американского города Мэтьюз, штат Северная Каролина, расследуют инцидент, произошедший 29 октября в старшей школе Батлер, в результате которой погиб ученик.

Как сообщают в городской полиции, в результате личного конфликта между двумя школьниками один из них атаковал другого из огнестрельного оружия.

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Потерпевшего в критическом состоянии доставили в городскую больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Подозреваемый в стрельбе ученик был задержан для допроса. Более детальной информации о его мотивах пока что нет.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай в Соединенных Штатах в этом году.

Напомним, что в феврале 14 февраля 19-летний бывший ученик средней школы Marjory Stoneman Douglas во Флориде убил по меньшей мере 17 человек из автомата AR-15.

А в мае таких инцидентов было даже несколько. Сперва 11 мая стрельба произошла в средней школе Highland High School в Палмдейле, штат Калифорния. А через неделю, 18 мая – в американском штате Техас в школе города Санта-Фе.
США, оружие, школа, убийство, стрельба
Источник:

"Сегодня"

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