В США опять открыли огонь в школе: убит школьник

В результате ссоры между двумя учениками один из них достал огнестрельное оружие и убил оппонента

Правоохранительные органы американского города Мэтьюз, штат Северная Каролина, расследуют инцидент, произошедший 29 октября в старшей школе Батлер, в результате которой погиб ученик.

Как сообщают в городской полиции, в результате личного конфликта между двумя школьниками один из них атаковал другого из огнестрельного оружия.

Потерпевшего в критическом состоянии доставили в городскую больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Подозреваемый в стрельбе ученик был задержан для допроса. Более детальной информации о его мотивах пока что нет.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай в Соединенных Штатах в этом году.

Напомним, что в феврале 14 февраля 19-летний бывший ученик средней школы Marjory Stoneman Douglas во Флориде убил по меньшей мере 17 человек из автомата AR-15.

А в мае таких инцидентов было даже несколько. Сперва 11 мая стрельба произошла в средней школе Highland High School в Палмдейле, штат Калифорния. А через неделю, 18 мая – в американском штате Техас в школе города Санта-Фе.