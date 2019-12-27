В США отменили запрет на игру в снежки

Раньше в городе Уосо считали, что зимняя забава может нанести вред

В американском городе Уосо, штат Висконсин, на Рождество отменили запрет на игру в снежки, действовавший 57 лет.

К этому событию правоохранители даже выпустили ролик, в котором заместитель руководителя полиции бросает снежки в мэра.

"Я Роберт Милки. Мэр величественного города Уосо. Национальные газеты и журналы писали, что у нас нет места развлечениям. Теперь это не может быть правдой!" – обратился к горожанам мэр.

Постановление о запрете игры в снежки отменил местный совет. Раньше считалось, что такая забава может нанести вред. Мол, бросать снежки – то же, что и бросать камни. Теперь в нее играют даже правоохранители.

"Веселые игры в снежки – это всегда веселые игры в снежки, и мы не наказываем за это", – заявил заместитель руководителя городской полиции Мэтт Барнс.

До сих пор за бросание снежками можно было получить штраф – по 114 долларов с человека.

Напомним, ранее в Белый дом доставили рождественскую ель – зеленую красавицу более пяти с половиной метров в высоту.

Также сообщалось о подготовке к Рождеству в американском Нью-Йорке, где также установили праздничную елку. Ее высота – почти 25 метров, а весит она более 12 тонн. Дерево привезли из пригорода на прицепе и установили на металлический шпиль.

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