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В США пандемия коронавируса больше ударила по доходам афроамериканцев, чем белых

6 июня, 02:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Афроамериканцы в большем количестве лишились работы с начала вспышки коронавируса

Падение доходов из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, которые предлагает снять президент Дональд Трамп, сильнее затронуло афроамериканские семьи, чем белое население США.

Об этом сообщает Financial Times.

О финансовых трудностях в связи с пандемией сообщили 74% афроамериканцев и 58% белых американцев, принимавших участие в исследовании. Афроамериканцы в большем количестве лишились работы с начала вспышки коронавируса.

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25% афроамериканцев были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск после начала карантина. Аналогичные меры затронули лишь 19% белых респондентов.

Опрос также выявил более пессимистичные настроения среди респондентов-афроамериканцев в связи с ситуацией в здравоохранении и потенциальным восстановлением экономики. Так, 43% сказали, что ситуация с коронавирусом в их регионе усугубится в следующем месяце. Аналогичного мнения придерживаются 32% белых американцев.

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Опрос проходил в период с 20 по 26 мая.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в США есть более двух миллионов доз вакцины от коронавируса. Они будут готовы к отправке, если пройдут проверку на безопасность.

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деньги США афроамериканец коронавирус

Источник: Интерфакс

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