В США пик заболеваемости не пройден: Трамп рассказал, сколько человек может умереть от коронавируса

«Сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс», - сказал Трамп

Власти США считают, что вследствие заражения коронавирусом умрут менее 100 тыс. американцев.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, — сказал он. — Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.".

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Ранее правительство планировало увеличить количество временных больниц для размещения пациентов с коронавирусом, однако теперь строительство приостановлено, так как дополнительные места могут не понадобиться.

Но координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что пик заболеваемости в США еще не преодолен. "Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад", — отметила она. Хотя ранее Трамп заявил, что США достигли пика эпидемии.

"Конечно, многое тут зависит от улучшения в Нью-Йорке", — добавила Биркс. "Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут. Поэтому каждый день нам надо продолжать делать то, что делали вчера и что делали неделю назад. Только это поможет нам преодолеть пик", — подчеркнула координатор.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 473 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 925 человек, выздоровели 26 570.

Ранее Трамп ответил на сообщения, что в США знали о коронавирусе еще в прошлом году.

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