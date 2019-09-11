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В США почтили память жертв терактов 11 сентября: фото

11 сентября, 10:55

На всех государственных учреждениях Соединенных Штатов приспустили флаги в память о жертвах терактов

Президент США Дональд Трамп выпустил распоряжение приспустить флаги на всех государственных учреждениях страны в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее постановление опубликовано в ночь на среду на официальном сайте Белого дома.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, провозглашаю 11 сентября 2019 года Днем патриота, – говорится в тексте. - Я призываю все департаменты, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаг Соединенных Штатов в День патриотизма в знак памяти о погибших 11 сентября 2001 года".

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11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" в США захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке) и в здание Пентагона (округ Арлингтон, штат Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. – получили ранения.

Напомним, военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание по вопросу о смертной казни в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.

По данным издания The Wall Street Journal, Халид Шейх Мухаммед готов выступить в суде и поддержать иск родственников погибших в результате теракта против Саудовской Аравии в обмен на то, что власти не будут добиваться для него смертной казни.

Напомним, в Нью-Йорке восстановили станцию метро у Всемирного Торгового центра, которая была разрушена во время терактов 11 сентября 2001 года.

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США Трамп 11 сентября теракты

Источник: ТАСС

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