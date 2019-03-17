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Компания Boeing представила самый длинный самолет в мире

Сегодня, 19:59

Состоялась презентация нового лайнера Boeing-777X

Авиалайнер Boeing. Иллюстрация
Авиалайнер Boeing. Иллюстрация. Фото: AFP
Компания Boeing представила самый длинный самолет в мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/4ed/5c8e884ed4f2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/4ed/5c8e884ed4f2a.jpg США Состоялась презентация нового лайнера Boeing-777X

В США устроили презентацию нового самолета – самого длинного пассажирского лайнера Boeing-777X.

"13 марта первый Boeing-777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в Эверетте, штат Вашингтон", – сообщает CNN.

По данным компании, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев – 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике – для самолетов, предназначенных для авианосцев.

Также Boeing-777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, в котором диаметр турбины составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing-777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тысяч км.

В компании добавили, что расход топлива и эксплуатационные расходы семейства Boeing-777X будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%. Первый полет новейшего лайнера планируется уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.

Напомним, ранее из-за участившихся крушений авиалайнеров Boeing президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Его распоряжение должно было вступить в силу с 17 марта.

В свою очередь, Государственная авиационная служба Украины ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег лайнер, Boeing, авиалайнер

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