Компания Boeing представила самый длинный самолет в мире
Состоялась презентация нового лайнера Boeing-777X
В США устроили презентацию нового самолета – самого длинного пассажирского лайнера Boeing-777X.
"13 марта первый Boeing-777X был представлен сотрудникам компании в помещении завода по производству широкофюзеляжных самолетов в Эверетте, штат Вашингтон", – сообщает CNN.
По данным компании, длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев – 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, что ранее использовалось только в военной авиатехнике – для самолетов, предназначенных для авианосцев.
Также Boeing-777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, в котором диаметр турбины составляет почти 3,5 м.
Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing-777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тысяч км.
В компании добавили, что расход топлива и эксплуатационные расходы семейства Boeing-777X будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10-12%. Первый полет новейшего лайнера планируется уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.
Напомним, ранее из-за участившихся крушений авиалайнеров Boeing президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Его распоряжение должно было вступить в силу с 17 марта.
В свою очередь, Государственная авиационная служба Украины ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.
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