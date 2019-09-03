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В США подросток расстрелял всю свою семью

3 сентября, 15:22

Мотивы убийства пока не называются

Фото CNN

Фото CNN

В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные органы власти.

Известно, что в результате стрельбы трое погибли на месте, а двое умерли уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются. Отмечается, что подросток сам участвовал в поиске пистолета калибра 9 миллиметров, который он выбросил после совершения преступления.

Как мы писали ранее, в одном из частных домов российской деревни Патрикеево парень убил всех членов своей семьи, после чего прыгнул с башни мобильной связи. Подросток зарубил топором дедушку с бабушкой, мать и двух братьев-близнецов.

Правоохранители утром нашли на столе окровавленную бумагу, на которой парень написал о намерениях наложить на себя руки и "забрать свою семью с собой". Тело школьника нашли возле мобильной вышки мобильной связи, откуда он прыгнул после убийства.

В прокуратуре Ульяновской области сообщили, что парень был отличником, участвовал во многих олимпиадах и конкурсе "Умники и умницы". Сейчас правоохранители проверяют версию о наличии у ребенка психических заболеваний.

Кроме этого, в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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США семья подросток стрельба расстрелял

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