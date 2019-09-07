В США погибшие при пожаре на борту судна Conception отравились дымом

Спасатели нашли тела 33 погибших при пожаре, теле еще одного пока не найдено

Судно Conception Фото: twitter.com/KTLA

Причина гибели 34 человек во время пожара в минувший понедельник на прогулочном судне Conception— отравление дымом. Об этом сообщила телекомпания KTLA со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

"Наши паталогоанатомы убеждены в том, что люди погибли, отравившись дымом, — заявил он. — Это, вероятно, стало основной причиной гибели людей".

По данным телекомпании, спасатели нашли тела 33 погибших при пожаре, теле еще одного пока не найдено. По словам шерифа, удалось идентифицировать 18 погибших.

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Сигнал бедствия с прогулочного судна Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в понедельник.

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На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.

Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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