В США полицейские застрелили чернокожего при задержании

В Соединенных Штатах, где еще недавно бушевали протесты из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда, в городе Лафейетт (штат Луизиана) полицейские в пятницу застрелили чернокожего мужчину Трейфорда П. при задержании. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Deutsche Welle.
В полиции города рассказали, что получили информацию о вооруженном ножом мужчине, который находился на автомобильной парковке. Cначала его пытались задержать с помощью электрошокера, но когда мужчина устремился в супермаркет, открыли огонь.
Раненого 31-летнего Трейфорда П. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть.
Сколько все выстрелов сделали правоохранители в сторону погибшего, в полиции не сообщили, по информации же местных СМИ, их было около десяти.
Адвокат семьи погибшего Бен Крамп считает, что полицейских, ответственных за стрельбу, следует немедленно отстранить от обязанностей, и призвал полицию объясненить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека".
"Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз", – утверждает адвокат в Twitter.
Он также разместил видео, якобы снятое свидетелями, на котором видно, как чернокожий мужчина идет по улице в магазин, его догоняют полицейские и стреляют в него. При этом на видео видно находится около десяти правоохранителей.
Напомним, 25 мая в американском Миннеаполисе при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту, в результате чего он умер.
Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены и в последующие дни им были предъявлены обвинения, тем не менее вспыхнувшие во многих штатах США после смерти Флойда массовые протесты и беспорядки продолжались еще в течение около двух месяцев и даже перекинулись в другие страны мира.
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