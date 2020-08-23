В США полицейские застрелили чернокожего при задержании

Адвокат семьи жертвы утверждает, что мужчина просто шел в магазин

В Соединенных Штатах, где еще недавно бушевали протесты из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда, в городе Лафейетт (штат Луизиана) полицейские в пятницу застрелили чернокожего мужчину Трейфорда П. при задержании. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Deutsche Welle.

Реклама

В полиции города рассказали, что получили информацию о вооруженном ножом мужчине, который находился на автомобильной парковке. Cначала его пытались задержать с помощью электрошокера, но когда мужчина устремился в супермаркет, открыли огонь.

Раненого 31-летнего Трейфорда П. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть.

Сколько все выстрелов сделали правоохранители в сторону погибшего, в полиции не сообщили, по информации же местных СМИ, их было около десяти.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп считает, что полицейских, ответственных за стрельбу, следует немедленно отстранить от обязанностей, и призвал полицию объясненить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека".

Реклама

"Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз", – утверждает адвокат в Twitter.

Он также разместил видео, якобы снятое свидетелями, на котором видно, как чернокожий мужчина идет по улице в магазин, его догоняют полицейские и стреляют в него. При этом на видео видно находится около десяти правоохранителей.

Напомним, 25 мая в американском Миннеаполисе при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту, в результате чего он умер.

Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены и в последующие дни им были предъявлены обвинения, тем не менее вспыхнувшие во многих штатах США после смерти Флойда массовые протесты и беспорядки продолжались еще в течение около двух месяцев и даже перекинулись в другие страны мира.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама