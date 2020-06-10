В США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда: как прощались два дня

Гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона

Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота – Ред.), состоялись в предместье Хьюстона — крупнейшего города штата Техас. На закрытое траурное мероприятие, на которое были допущены лишь члены семьи, друзья покойного и ограниченный круг гостей.

Об этом сообщает CNN.

Погребению предшествовала торжественная церемония, в ходе которой к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели. Потом гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.

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Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне продлилась около четырех часов. В отличие от публичной церемонии в понедельник, 8 июня, которую посетили несколько тысяч человек, приехавших со всех концов Соединенных Штатов Америки, мероприятие во вторник было закрыто для широкой публики. На нем присутствовали не более 500 человек — семья, близкие, друзья покойного, политики, проповедники, общественные лидеры.

Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда — во все белое.

"Народ навсегда запомнит твое имя, потому что твоя шея представляла каждого из нас", – заявил один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон.

Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден. "Мы не имеем права закрывать на это глаза", – сказал он. Байден также встретился с семьей покойного. "Он был виновен лишь в том, что родился черным, — заявил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин. — Это единственный его проступок".

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По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на мемориальное кладбище в Перленде примерно в 20 км от церкви. Там бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, был водружен на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. По пути похоронной процессии стояли люди, скандировавшие имя Флойда и выкрикивавшие его последние слова: "Я не могу дышать".

Гроб был доставлен к небольшой церкви, где родные смогли в последний раз проститься с Флойдом. Лишь на этом этапе члены семьи и организаторы похорон отказались от присутствия журналистов. Флойд погребен рядом со своей матерью. На момент смерти ему было 46 лет.

Напомним, что после смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Видео: Reuters

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Напомним, что после смерти афроамериканца власти крупных американских городов запретят полиции применять удушающие захваты и приемы.

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