В США полицейский попытался въехать в магазин на коне: видео

А когда не вышло, спешился, взял за повод и повел гулять между прилавков

С конем в магазин пришел полицейский в США. Сначала патрульный, который ехал верхом, долго примерялся к двери. Выяснял, сможет ли заехать, а не спешиваясь. Но в конце концов все же спустился на землю. И зашел в магазин, взяв лошадь за повод. Так напарники гуляли несколько минут, развлекая работников и посетителей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как английский шутник приехал в ресторан на колеснице с конем. При этом конь не выражал желания купить еды, и застрял в дверях. В конце концов природа вынудила животное не поесть, а наоборот – опорожнить организм от лишнего: лошадь наложила кучу прямо на крыльце.

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Совсем недавно мы сообщали о том, как студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности, девушка прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем.

В тренде США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине

А во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева. Чистокровную беговую кобылу оценили более чем в полтора миллиона евро.

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