Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

В США полицейский попытался въехать в магазин на коне: видео

16 декабря, 06:33

А когда не вышло, спешился, взял за повод и повел гулять между прилавков

С конем в магазин пришел полицейский в США. Сначала патрульный, который ехал верхом, долго примерялся к двери. Выяснял, сможет ли заехать, а не спешиваясь. Но в конце концов все же спустился на землю. И зашел в магазин, взяв лошадь за повод. Так напарники гуляли несколько минут, развлекая работников и посетителей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как английский шутник приехал в ресторан на колеснице с конем. При этом конь не выражал желания купить еды, и застрял в дверях. В конце концов природа вынудила животное не поесть, а наоборот – опорожнить организм от лишнего: лошадь наложила кучу прямо на крыльце.

Реклама

Совсем недавно мы сообщали о том, как студентка разделась верхом на лошади ради спасения наездников. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности, девушка прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем.

В тренде
США могут выделить миллиард долларов на энергетическую безопасность, в том числе в Украине
Фото: kmu.gov.ua

А во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева. Чистокровную беговую кобылу оценили более чем в полтора миллиона евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США лошадь полицейский верхом

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото
Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фотоFun
Путин не победил: западная пресса о
Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"Украина
Свадьба с трагическим финалом растрогала США
Свадьба с трагическим финалом растрогала СШАFun
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видеоFun
США о
США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудноПолитика
Расстрел еврейского магазина в США: стрелков убили, видео с места атаки
Расстрел еврейского магазина в США: стрелков убили, видео с места атакиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...