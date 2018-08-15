В США появились профессиональные обниматели

Сегодня, 12:26

Психотерапевты уверяют – именно объятия лучше всего снимают стресс


В США появилась новая профессия – обнимателя. Американские психотерапевты уверяют – именно объятия лучше снимают стресс. Некоторые компании – зарабатывают на другом – за деньги дают погладить и обнять животных. 

В одной из американских студий йоги предлагают необычные услуги. Например, раз в неделю в занятиях участвуют коты. Час таких занятий стоит 20 долларов. 

Погладить могут и вас – правда, за деньги. Так бороться со стрессом предлагают в другой компании. Сотрудники – выполняют все пожелания клиентов. Гладят по голове, массируют ноги или просто держат в объятиях. Но все – в пределах приличия. Главное правило – все должны быть одеты. То, что несет в себе сексуальный подтекст, – запрещено. Это совершенно платонические занятия, направленные на положительные эмоции.

Перед каждым сеансом работник и клиент подписывают договор. И если их что-то не устраивает, они могут уйти.

Чтобы стать профессиональным обнимателем – мало просто уметь обниматься. Следует знать теорию – основы физиологии и психологии – чтобы не сделать больно и не обидеть клиента своим прикосновением. Каждый кандидат проходит дистанционное обучение.

К примеру, Релиен – психолог, профессионально занимается этим уже два года. Это ее основная работа, за час берет 100 долларов.

Психологи уверяют – прикосновения – наиболее эффективные в борьбе с стрессом. У профессиональных обнимателей график расписан на месяц вперед. По данным социологов – уровень стресса у американцев за последний год вырос почти на 10 процентов. Больше всего в США переживают из-за политической ситуации и собственной безопасности.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему объятия так полезны. Как отмечают психологи, для выживания человеку нужно, чтобы его обнимали 4 раза в день, 8 раз – для поддержки, и 12 раз – для личного роста и развития.
США, йога, стресс, коты, объятия
Источник:

"Сегодня"

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