В США представили пункты двустороннего оборонного сотрудничества с Украиной

В 2016 году США и Украина согласовали 5-летнюю концепцию партнерства

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В Министерстве обороны США назвали пять главных пунктов двустороннего оборонного сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер и заместитель министра обороны Украины Алина Фролова сопредседательствовали на украинско-американских двусторонних оборонных консультациях.

В частности, в первом пункте относительно двусторонних отношений США и Украины говорится о том, что США "решительно выступают в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

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В Пентагоне подчеркнули, что все обязательства демонстрируются американской стороной именно посредством проведения двусторонних оборонных консультаций с участием военного и гражданского персонала.

Во втором пункте сказано, что в 2016 году США и Украина согласовали 5-летнюю концепцию партнерства, которая сосредотачивается на развитии мощного и способного украинского войска и на реформировании украинского оборонного сектора, чтобы они соответствовали стандартам и принципам НАТО. Купер сообщила, что двусторонние оборонные консультации определяют приоритеты для двусторонних отношений в области обороны на следующий год в соответствии с соглашением о партнерстве. Кроме того, консультации определяют общие цели и цели для взаимодействия между странами, такие как: трансформация оборонного сектора, сотрудничество в области безопасности и реформа в сфере закупок.

В третьем пункте говорится, что с 2014 года США выделили более 1,6 млрд долларов помощи в области безопасности с целью содействия в защите территориальной целостности Украины, сдерживания российской агрессии и для получения прогресса на пути к совместимости украинской армии с армиями НАТО. Также сказано, что вместе с ключевыми членами НАТО США проводит подготовку и консультирование украинских сил безопасности на западе Украины в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина", с целью помочь в улучшении внутреннего оборонного потенциала и развитии институционального потенциала в области подготовки в соответствии со стандартами НАТО.

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В четвертом пункте сказано, что Украина осуществила существенные шаги в реформировании оборонного сектора. В частности, принятие закона о национальной безопасности обеспечивает законодательную основу для приведения системы национальной безопасности в соответствие с евроатлантическими принципами.

В Пентагоне заявляют, что поддерживают усилия Украины по укреплению демократического гражданского контроля над армией, усилению уровня прозрачности и подотчетности в закупках и в бюджете, а также реформы в оборонной промышленности. "Эти реформы усилят способность Украины защищать ее территориальную целостность", – отметили в Пентагоне.

В последнем, пятом пункте говорится, что США и Украина совместно проводят два ежегодных военных учения "Стремительный трезуб" и Sea Breeze exercise.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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