В США призвали "остерегаться" россиян, которые заявили о создании вакцины от коронавируса

Главный инфекционист Белого дома Энтони Фаучи сомневается в том, что анонсированная Россией вакцина от коронавируса будет безопасной и эффективной.

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Об этом он рассказал в интервью BlackPressUSA TV, пишет Newsweek.

Как говорит американский медик, США могут выпустить вакцину хоть завтра, но она не будет безопасной и эффективной.

"Но мы хотим доказать, что она и безопасна, и эффективна, и это причина, почему мы проводим клинические исследования. Да кто угодно может сказать, что у них уже есть вакцина и выпустить ее, но вы должны доказать ее эффективность и безопасность. И я очень сомневаюсь, что они (россияне) смогут это доказать, ну это мы еще посмотрим. Остерегайтесь людей, которые говорят, что у них уже есть вакцина", – отметил Фаучи.

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Ведущий иммунолог делал подобные заявления и на слушаниях в конгрессе на прошлой неделе.

"Я надеюсь, что россияне и китайцы протестируют вакцину перед тем, как начать ее кому-либо поставлять. Потому что заявления об уже готовой к продаже вакцине до того, как ее протестируешь, я думаю, ведут к большим проблемам. Мы очень быстро продвигаемся (в создании вакцины). Не верю, что нас кто-то мог обогнать и что нам придется зависеть от других стран", – заявлял доктор.

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Как известно, 2 августа в России заявили, что создали вакцину от коронавируса и в конце 2020-го или в начале 2021 года может начаться вакцинация людей из "групп риска" (например, врачей и учителей), а после этого – и массовая вакцинация населения.

Тем временем в ВОЗ наоборот озвучили пессиместичные прогнозы относительно вакцины. Говорят, ее могут вообще никогда не создать.

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