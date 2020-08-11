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В США прогремел взрыв, под завалами – люди

11 августа, 00:10

Елена Вус Елена Вус

Причины происшествия устанавливаются, спасательные работы продолжаются

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое пострадали.

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Об этом сообщает местная пожарная служба в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов троих человек, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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В результате взрыва погибли 220 человек. Кроме того, по данным телеканала, пропавшими без вести остаются более 110 человек. Спасатели, которые работают на месте ЧП, разыскивают жертв круглосуточно. Поиски усложняют бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

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