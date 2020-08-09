Мощный взрыв в Бейруте: число погибших возросло до 220

Спасатели до сих пор работают на месте ЧП

В результате взрыва в порту Бейрута погибли 220 человек. О новых жертвах рассказал губернатор Бейрута Марван Абуд, сообщает UJ CityNews.

Кроме того, по его данным, пропавшими без вести остаются более 110 человек. Спасатели, которые работают на месте ЧП, разыскивают жертв круглосуточно. Поиски усложняют бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

Число пострадавших из-за этого взрыва уже достигло 6 тыс. Между тем после катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки, протестующие штурмуют правительственные здания, в том числе Министерство окружающей среды.

В Бейруте штурмуют здание Министерства энергетики

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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