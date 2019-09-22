В США произошла новая стрельба: шесть человек ранены

/ Фото: AFP

В центре американского города Индианаполис, штат Индиана, произошла перестрелка. Пострадали шесть человек, в том числе и подростки, сообщили в местной полиции.

Стрельбу открыли в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. По предположению полиции, нападение совершил один человек. Сейчас ведутся поиски стрелка.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе и подростки. Всех раненых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, недавно в американском штате Южная Каролина произошла стрельба в баре. В результате инцидента погибли два человека, девять пострадали. Четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Также по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. По предварительным данным, погибла молодая девушка. Пострадавшие — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

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