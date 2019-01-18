В США произошла стрельба у католической церкви: погибла женщина

Еще одна женщина ранена и находится в критическом состоянии

Фото: journalist.today..

В США произошла стрельба у католической церкви: погибла женщина https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/167/f2a/5c4167f2aff53.jpg 2019-01-18T08:05:00+02:00 США Еще одна женщина ранена и находится в критическом состоянии

В американском штате Техас на автомобильной стоянке у здания католической церкви произошла стрельба. Погибла женщина, сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Подтверждена гибель женщины, еще одна находится в критическом состоянии. Стрельба произошла на автомобильной стоянке церкви", – говорится в сообщении.

На данный момент, другие подробности инцидента не известны.

Напомним, недавно правоохранительные органы американского штата Калифорния сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами в клубе для боулинга в городе Торранс.

А в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошел в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.

Также в ночь на 23 ноября произошла перестрелка в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне так называемой "Черной пятницы"

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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