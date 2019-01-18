В США произошла стрельба у католической церкви: погибла женщина
Еще одна женщина ранена и находится в критическом состоянии
В американском штате Техас на автомобильной стоянке у здания католической церкви произошла стрельба. Погибла женщина, сообщили в пресс-службе местной полиции.
"Подтверждена гибель женщины, еще одна находится в критическом состоянии. Стрельба произошла на автомобильной стоянке церкви", – говорится в сообщении.
На данный момент, другие подробности инцидента не известны.
Напомним, недавно правоохранительные органы американского штата Калифорния сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами в клубе для боулинга в городе Торранс.
А в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошел в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.
Также в ночь на 23 ноября произошла перестрелка в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, в результате чего один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены. Известно, что конфликт случился на фоне так называемой "Черной пятницы"
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