В США произошла стрельба в парке: раненые в критическом состоянии

Ранения получили минимум пять человек

В американском городе Форт-Уэрт в штате Техас неизвестные открыли стрельбу. Ранения получили минимум пять человек, сообщает издание The Dallas Morning News.

Инцидент произошел сегодня, 11 мая, в городском парке Village Creek. На тот момент в парке находились около 600 человек. Как рассказали свидетели, сначала тут запустили фейерверки, а после уже и послышались выстрелы.

Ранения, по предварительным данным, получили минимум пять человек. Всех их госпитализировали. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как критическое. На данный момент причины стрельбы неизвестны.

Напомни, ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба. Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Также мы рассказывали, как в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

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