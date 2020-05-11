Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. США

В США произошла стрельба в парке: раненые в критическом состоянии

11 мая, 13:19

Тина Наринецкая

Ранения получили минимум пять человек

В американском городе Форт-Уэрт в штате Техас неизвестные открыли стрельбу. Ранения получили минимум пять человек, сообщает издание The Dallas Morning News.

Инцидент произошел сегодня, 11 мая, в городском парке Village Creek. На тот момент в парке находились около 600 человек. Как рассказали свидетели, сначала тут запустили фейерверки, а после уже и послышались выстрелы.

Ранения, по предварительным данным, получили минимум пять человек. Всех их госпитализировали. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как критическое. На данный момент причины стрельбы неизвестны.

Напомни, ранее в южной части американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба. Жертвами перестрелки стали заложник и мужчина, который случайно оказался рядом с местом происшествия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

Также мы рассказывали, как в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
США парк стрельба техас раненные

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видео
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видеоСША
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с Помпео
США и дальше будут давить на Россию: подробности разговора Кулебы с ПомпеоПолитика
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗ
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗСША
Газовые маневры: достроит ли Россия
Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2"Россия
США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео
США могут предложить альтернативу ВОЗ – ПомпеоСША
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...