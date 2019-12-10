В США прошел традиционный Рождественский водный парад: появилось яркое видео

На украшение своих лодок американцы тратят десятки тысяч долларов, а зрители выбирают лучшую

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Пока в Италии зажигали самую большую в мире новогоднюю инсталляцию, снеговики, олени и Санта Клаусы на лодках бороздили водные просторы США. Традиционный Рождественский водный парад прошел во Флориде.

В Вашингтоне ноль градусов, и у воды холод ощущается удивительно сильно. Но, несмотря на погоду, на пристани собрались сотни людей. Посмотреть на сказочное шоу – парад лодок, украшенных праздничными декорациями. Игрушечные олени, искусственные елки, разноцветные гирлянды – о том, что зимние праздники приближаются, напоминают более полсотни судов. Громкая музыка и зажигательные танцы – так экипажи лодок поднимают настроение всем, кто наблюдает за украшенными кораблями. Чтобы зрелище было по-настоящему увлекательным, владельцы судов не жалели ни времени, ни денег. Стив весь год искал для своего корабля украшения – снежную бабу, колокольчики, гирлянды. И обошлось украшение почти в 10 тысяч долларов.

Стивен Гвенсберг, капитан парадного лодки:

"Вы заставили меня сказать точную сумму, а здесь рядом моя жена, и если она услышала – я пропал! Труднее всего было совместить иллюминацию с музыкой. И закрепить как следует игрушки. Но сколько веселья теперь!".

Корабли, которые больше всего поражают публику, получают призы. Символические, по сравнению со средствами, потраченными на отделку. Самый большой – тысяча долларов, наименьший – сто.

Томми МакФлай, организатор парада лодок в Вашингтоне:

"К выбору привлекаем и зрителей – за самую красивую лодку голосуют люди, смотревшие этот парад. В остальных номинациях выбирает жюри. Учитывают креативность, зрелищность, сложность декораций и тому подобное".

В целом денежных премий – 14. Среди призеров – катер с оленьими рогами и яхта с затейливой иллюминацией.

Парад лодок в США – уже традиционный, происходит 28 год подряд. И для американцев это шоу – своеобразное начало отсчета до Рождества, которое празднуют здесь в конце декабря.

Напомним, ранее новости "Сегодня" в рамках освещения подготовки к Новому году и Рождеству в мире рассказывали и показывали экологическую елку в Эстонии и президентские огни на главной елке США.

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