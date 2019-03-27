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В США протестировали обновления для Boeing 737 MAX

Сегодня, 11:51

Полеты прошли в районе Сиэтла после того, как пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS

Фото: AFP
В США протестировали обновления для Boeing 737 MAX //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/67a/0fd/5c967a0fda229.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/67a/0fd/5c967a0fda229.jpg США Полеты прошли в районе Сиэтла после того, как пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS

Пилоты трех американских авиакомпаний, которые летают на самолетах Boeing 737 MAX, протестировали изменения программного обеспечения, разработанного Boeing, для ключевой системы стабилизации Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"). Об сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Полеты прошли в районе Сиэтла после того, как пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS.

В тестировании при помощи симуляторов приняли участие пилоты трех американских авиакомпаний – Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, а также двух иностранных авиакомпаний, названия которых не указывают.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

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Тег США, Boeing, Boeing-737

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