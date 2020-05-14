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В США провели более 10 млн тестов для выявления коронавируса – Трамп

14 мая, 01:56

Елена Кузьмич

По словам Трампа, это «вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых»

Более 10 млн тестов на наличие коронавируса было проведенов США, где ранее разработали тест для выявления бессимптомных носителей новой пневмонии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы провели 10 млн тестов в стране", —заметил он. По версии Трампа, это "вдвое больше, чем во многих государствах вместе взятых". Он не уточнил, о каких именно странах идет речь, но показал лист бумаги, на котором они перечислены.

Ранее представители вашингтонской администрации высокого ранга сообщили, что только на прошлой неделе в США было осуществлено порядка 1,9 млн тестов. Их будут проводить еще чаще. Федеральные власти также направят штатам 11 млрд долларов для расширения масштабов тестирования. Деньги будут предоставлены в соответствии со вступившим ранее в силу законом о выделении 2 трлн долларов на смягчение экономических последствий распространения коронавируса.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 83,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Иране с использованием наноматериалов создали тест для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тест коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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