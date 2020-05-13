В Иране с использованием наноматериалов создали тест для выявления коронавируса – СМИ

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев заражения

В Иране, где ранее сотни человек умерли из-за "лекарства" от новой пневмонии, создали тест-систему, которая помогает выявить наличие коронавируса в течение 30 секунд. Об этом информирует агентство Мехр.

Система, по информации СМИ, создана с использованием наноматериалов. Как сообщает агентство, новый тест способен выявлять наличие коронавируса с точностью до 95%, в том числе на начальных стадиях заболевания. Но пока тест-система не прошла сертификацию.

Заметим, что до 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев заражения. Число инфицированных за сутки достигло пика – 3 186 человек – 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. А вот после 3 мая этот показатель вновь начал расти и за последние восемь дней оставался в районе 1,3-1,7 тысяч. Сейчас в стране выявлены более 110,5 тысяч заразившихся, умерли по меньшей мере 6 733 человека.

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Добавим, что иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом.

Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

А ранее 103-летняя старушка излечилась от коронавируса в Иране.

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