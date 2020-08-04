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В США проводят обыски в компании, связанной с украинской бизнес-группой – СМИ

4 августа, 19:13

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

ФБР провела ряд обысков в компании Optima

Во вторник, 4 августа, в американском городе Кливленд ФБР провела ряд обысков в компании, которая владеет несколькими зданиями в городе.

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Об обысках сообщает местное издание Сleveland, отмечая, что компания может быть связана с украинской бизнес-структурой.

Агент ФБР Вики Андерсон рассказала изданию, что агенты обыскали офисы группы Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center. Optima, поясняют в материале, – это конгломерат компаний в Соединенных Штатах, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square. Также ФБР намерена провести обыски в этом же деле в Майами.

Отмечается, что власти Кливленда достаточно давно проводят расследование, в котором фигурирует украинская бизнес-группа. Руководители бизнес-компании "Приват" якобы также входят в состав компании Optima, в которой и прошли обыски.

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Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде около десяти лет назад, когда она купила несколько зданий. В последние годы его присутствие на северо-востоке Огайо сократилось.

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Напомним, после ареста в Польше бывшего главы Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака начались обыски и на украинской территории – в Киеве и Львове.

Как заявляет следствие, будучи на должности главы "Укравтодора", задержанный Славомир Новак организовал преступную группу, которая получала выгоду от коррупции. Такие обвинения ему предъявили после допроса в прокуратуре Варшавы.

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бизнес США обыск ФБР Приват

Источник: cleveland.com

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