В США рассказали, как Иран "прячет" свои танкеры, и к чему это может привести

Авария с танкером, на котором находится большое количество нефти, может привести не просто к гибели людей, но и к экологической катастрофе

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Ирана отключают траспондеры, из-за чего становится невозможно выяснить местонахождение суден через спутник.

Хук рассказал, что транспондеры дают возможность командам судов увидеть другие корабли и избежать возможных столкновений, а также контактировать с диспетчерами в портах. По его словам, уже около десяти судов отключили транспондеры.

Также он напомнил, что к подобной тактике Иран уже прибегал в 2012 году, когда они отключили транспондеры на большинстве своих судов, чем нарушили международные правила судоходства. Хук считает, что авария с танкером, на котором находится большое количество нефти, может привести не просто к гибели людей, но и к экологической катастрофе.

Спецпредставитель США призвал страны, которые намерены принимать в своих портах танкеры с нефтью Ирана, пересмотреть свое решение.

Напомним, иранские власти ранее заявили, что Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям, вторая часть которых вступила в силу 5 ноября 2018 года. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа.

Также Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.



