В Иране дали ответ на нефтяные санкции США

Сегодня, 08:43

Тегеран продолжить продавать нефть, несмотря на ограничения США

В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia
В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia

Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters

"Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти ... , но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции", - cсказал он.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступают в силу 5 ноября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.
нефть, Иран, США, санкции
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: Fotolia

Вступили в силу новые санкции США против Ирана

Сегодня, 03:02

Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана

Другие страны

фото AFP

Иранский генерал ответил Трампу постером в стиле "Игры престолов"

Сегодня, 02:03

Сулеймани опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию 
Загрузка...

США

фото AFP

Помпео заявил о невозможности работы европейских компаний с США и Ираном одновременно

Вчера, 22:43

По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций

Другие страны

Фото: IRNA

В преддверии новых санкций в Иране сожгли чучело Дональда Трампа

Вчера, 18:10

Демонстранты также подожгли американский и израильский флаги

США

Фото: скриншот

Авторы "Игры престолов" запретили Трампу цитировать сериал

3 Ноября, 08:41

На канале HBO отреагировали на "твит" президента США, в котором он потроллил Иран одной из самых известных фраз

Евросоюз

Фото: AFP

Европа раскритиковала новые санкции США против Ирана

3 Ноября, 02:01

Страны Европы обещают защитить европейский бизнес в Тегеране

США

Фото: The White House/Flickr

"Нефтяные" санкции Трампа против Ирана: стало известно, какую страну не затронут

2 Ноября, 22:28

Член правительства одной из стран Ближнего Востока поделился, что его государство сможет покупать иранскую нефть

США

Майкл Помпео. Фото: AFP

США выведут из-под "нефтяных" санкций против Ирана восемь стран - Помпео

2 Ноября, 19:43

Штаты не будут исключать страны ЕС из антииранских "нефтяных" санкций, список самих стран, которые выводятся из-под ограничений, опубликуют 5 ноября
Загрузка...