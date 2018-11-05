В Иране дали ответ на нефтяные санкции США

Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям в отношении Тегерана. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters

"Америка хотела довести до нуля продажи иранской нефти ... , но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции", - cсказал он.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступают в силу 5 ноября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США. В иске говорится, что Белый дом наносит ущерб и без того слабой иранской экономике и нарушает условия малоизвестного договора о дружбе между двумя странами.



