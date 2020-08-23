В США рассказали, сколько людей в мире умерло из-за коронавируса

Больше всего пострадали Соединенные Штаты

Американский Университета Джонса Хопкинса в субботу, 22 августа, обнародовал последние данные по числу умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в мире. Соответствующая информация размещена на сайте университета.

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Согласно подсчетам на основе данных международных организаций, федеральных и местных властей, на сегодняшний день смертность из-за коронавирусной инфекции составила 800 тыс.

Причем, по числу умерших лидируют США – 175 429 летальных случаев, на втором месте – Бразилия (113 358) и на третьем – Мексика (59 610).

Всего, согласно данным университета, на сегодняшний день коронавирусом в мире заразились более 22,98 млн человек.

Напомним, в Украине с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 100 643 человек. С начала эпидемии из-за COVID-19 скончались 2 207 украинцев, вылечить удалось 51 078 инфицированных.

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22 августа Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в которых разъяснила, с какого возраста дети должны носить защитные маски, а когда можно обойтись без них.

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