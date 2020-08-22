ВОЗ рассказала, нужно ли носить маски детям

Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в которых разъяснила, с какого возраста дети, подобно взрослым, должны носить защитные маски. Об этом со ссылкой на документ ВОЗ сообщает Deutsche Welle.

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Согласно новым рекомендациям, защитные маски должны носить дети с 12 лет, как и взрослые.

Ношение масок детьми от 6 до 12 лет в ВОЗ не рекомендуют, но уточняют, что в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции невозможно, дети, младше 12 лет, также могут надевать маски.

Как отмечает издание, речь идет в частности о ношении масок в школах.

В то же время детям младшего возраста не рекомендуют носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно.

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ВОЗ также подчеркнула, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали ориентировочные сроки окончания пандемии коронавируса COVID-19, по мнению экспертов организации она завершится менее чем за два года.

18 августа ВОЗ назвала причиной второй волны всемирной пандемии коронавируса, которая накрывает мир, распространение инфекции молодыми людьми и людьми среднего возраста.

Как сообщало "Сегодня", весной ВОЗ сообщала, что вторая волна коронавируса может начаться с Бразилии.

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