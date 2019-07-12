В США рассказали, в каком случае будут сняты санкции с России

Ограничения будут касаться российского суверенного долга

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020-й год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", – заявил Шерман.

Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", – отметил член Палаты представителей.

"Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их. Эта поправка делает это", – добавил Шерман.

Соавтором данной поправки выступила Максин Уотерс.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Трампу.

Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020-й год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", – говорится в заявлении администрации.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Напомним, санкции против России будут рассматривать и на первой встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Она может может состояться уже в августе-сентябре.





Состав нашей делегации не разглашают, но это уже их второй визит в Соединенные Штаты за последнее время. Повестка дня переговоров лидеров США и Украины понятна: военная и финансовая помощь, санкции против "Северного потока-2" и поддержка в противодействии российской агрессии как минимум, а как максимум – вхождение Штатов в переговорный процесс с Россией по Донбассу.

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