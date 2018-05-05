В США разбился самолет

5 Мая 2018, 22:02

Пока не уточняется, что стало причиной падения самолета

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Небольшой самолет упал в субботу в районе американского города Мидлтаун в южной части штата Нью-Йорк, пострадали два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщил телеканал Эй-би-си. Пострадавшие госпитализированы. Пока не уточняется, что стало причиной падения самолета.

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Напомним, в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 возле аэропорта Саванны в штате Джорджия погибли пять человек. Самолет принадлежал 156-му воздушному крылу Национальной гвардии из Пуэрто-Рико. По предварительным данным, он совершал тренировочный полет.

Также в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.

Одномоторный пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадкуна автомобильное шоссе в южной части штата Калифорния, которая в итоге прошла успешно.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.
США, самолет, пострадавшие, упал

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