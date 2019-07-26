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В США разрешили казнить преступников

26 июля, 16:02

Почти 20 лет в Америке действовало неформальное ограничение на эту меру наказания

Фото: AFP

После почти 20-летнего перерыва Белый дом отменил мораторий на смертные приговоры, один из которых ранее ввели в Калифорнии. Это означает, что казнить преступников разрешили на федеральном уровне.

В связи с этим в министерстве юстиции США уже сообщили, что с 9 декабря этого года планируют казнить пятерых заключенных, которые отбывают наказание в тюрьме Терре-Хот в Индиане – это наиболее жестокие преступники, которых приговорили за убийства, в том числе и детей. Все они ожидают казни более 15 лет.

В рамках исполнения смертных приговоров им введут смертельную дозу психотропного препарата пентобарбитал.

Стоит отметить, что ограничение на казни имело неформальный характер – Минюст проверял процедуру применения смертельной инъекции.

Как известно, в отдельных штатах преступников все же казнили. Например, в прошлом году в Алабаме ввели смертельную инъекцию 83-летнему убийца Уолтеру Леруа Муди-младшему.

На данный момент в США приговорены к смертной казни более 2600 человек.

Напомним, что в прошлом году штат Вашингтон также отказался от смертной казни, аргументировав это тем, что данная меры уголовного наказания применяется произвольно и под влиянием расового фактора.

А вот на Шри-Ланке в этом году объявили конкурс на должность палача. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег казнь, мораторий, смертная казнь, уголовная ответственность

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