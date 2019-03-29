В США родственники погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подали иск против Boeing

Они обвиняют Boeing в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полета

Фото: Pixabay

В США родственники погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подали иск против Boeing //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg 2019-03-29T02:05:00+02:00 США Они обвиняют Boeing в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полета

Родственники одного из пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, подали на корпорацию Boeing в суд США. Подобный иск против компании стал первым после крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом пишет Reuters.

Агентство уточняет, что родственники погибшего гражданина Руанды Джексона Мусони обвиняют Boeing в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полета. Иск против корпорации был подан в суд американского города Чикаго (штат Иллинойс).

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшиласьболее чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

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