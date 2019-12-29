В США рухнул самолет: погибли руководители известной ІТ-компании

В результате трагедии выжил только один пассажир воздушного судна

/ Фото: Twitter

В США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Об этом пишет KATC News.

Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Воздушное судно врезалось в почтовое отделение. Ударная волна была такой силы, что выбила окна в соседнем офисе.

В результате инцидента только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил, пять человек погибли. Также в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

По словам метеорологов, причиной трагедии могла стать плохая видимость. В то утро в районе стоял густой туман.

"Я как раз прогуливалась и увидела, как самолет стремительно снижается. Он миновал здание почты, и раздался мощный взрыв. Затряслись дома, задрожала земля", – сказала очевидец Алексис Вест.

Также стало известно о некоторых погибших. В источнике говорится, что один из погибших был пилотом в компании Global Data Systems. Также погибли вице-президент по операциям в этой компании Роберт Вон Крисп, жена президента Global Data Systems. Пострадавшим оказался также работник компании – Стивен Уэйд Берзас, вице-президентом по продажам.

Напомним, в прошлом году в России потерпел крушение Ми-8, рухнув в Красноярском крае. На его борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли. Позже стало известно, что за несколько секунд до катастрофы пилота пытались предупредить, но это не помогло.

А в американском штате Южная Дакота потерпел крушение небольшой самолет, в результате погибли девять человек, в том числе пилот и двое детей.

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