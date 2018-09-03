В США с почестями похоронили Джона Маккейна (фото)

На похоронах отсутствовал американский президент – были только родные и близкие

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, с которым в субботу в Вашингтоне прошло прощание, похоронен в городе Аннаполисе на территории Военно-морской академии.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в этой академии он учился. Сама церемония прошла с военными почестями при участии авиации. Сенатора предали земле рядом с его одноклассником и другом адмиралом Чаком Ларсоном, бывшим командующим Тихоокеанским командованием США, который умер в 2014 году.

Как стало известно, на похороны были приглашены только самые близкие и родные политика. Среди тех, кто воздал должное Маккейну в частном служении, были его сыновья Джек и Дон, отставной армейский генерал Дэвид Петреус и сенатор Линдси Грэм, давний политический союзник и друг. А вот президент США Дональд Трамп не присутствовал на похоронах.

Напомним, Джон Маккейн с 2017 года боролся со страшным недугом и умер в ночь на 26 августа. Отметим, что он считался одним из главных друзей нашей страны, регулярно поддерживал и боролся за предоставление Украине помощи, в том числе летального вооружения США. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить главные цитаты Маккейна об Украине.

Также мы писали о том, как в Украине восприняли смерть Маккейна. Украинские политики в один голос высказали сожаление в связи с утратой друга Украины и напомнили, как сенатор всегда поддерживал Украину и помогал противостоять России.