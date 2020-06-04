В США с полок супермаркета исчезли оружие и боеприпасы

Сеть временно изъяла данные товары из продажи в тех районах США, где происходят погромы

Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart временно убрала с полок некоторых своих магазинов огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает CNN.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства, которыми сопровождаются протесты, вспыхнувшие в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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"Мы, будучи ответственным продавцом охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, из предосторожности временно изымаем с прилавков некоторых магазинов огнестрельное оружие и патроны", — сообщили в Walmart.

Cеть ранее временно изъяла данные товары из продажи в тех районах США, где происходят погромы и налеты на предприятия розничной торговли. Теперь Walmart решила принять дополнительную меру предосторожности в других районах страны.

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В Миннесоте и других штатах в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Ранее сообщаюсь, что в США подозреваемые в убийстве афроамериканца могут выйти под огромный залог.

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