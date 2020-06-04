В США подозреваемые в убийстве афроамериканца могут выйти под огромный залог: названа сума

Залог для освобождения до суда каждого из четырех бывших полицейских, которые задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, составляет 1 млн долларов. Об этом сообщает CNN.

По ее данным, Томас Лейн и Ту Тао заключены под стражу и находятся в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота). Их бывший коллега Джей-Александер Кьюн добровольно явился и сдался властям в тот же день. Дерек Шовин находится под стражей с прошлой недели.

Шовин обвиняется в убийстве второй степени. Троим коллегам Шовина, присутствовавшим при задержании, предъявлены обвинении в соучастии в убийстве.

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Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения. Согласно законодательству штата, пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству может грозить аналогичным наказанием.

В Миннесоте и во многих других штатах в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда. Он умер в больнице, куда был доставлен после задержания 25 мая Шовином и его коллегами. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Президент США Дональд Трамп объяснил, когда может задействовать войска для устранения беспорядков в стране.

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