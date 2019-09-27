В США самолет экстренно приземлился из-за пассажира, застрявшего в туалете

Лайнер направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, но был вынужден приземлиться в Денвере

В США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке.

Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Очевидцы сняли на видео, как уже на земле пострадавшую из уборной освобождает механик. Продолжать путешествие пассажирам пришлось на другом самолете.

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Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

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На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета. В результате той катастрофы погибли десять человек.

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