Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

В США самолет экстренно приземлился из-за пассажира, застрявшего в туалете

27 сентября, 22:39

Лайнер направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, но был вынужден приземлиться в Денвере

В США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке.

Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Очевидцы сняли на видео, как уже на земле пострадавшую из уборной освобождает механик. Продолжать путешествие пассажирам пришлось на другом самолете.

Реклама

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

В тренде
Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

На борту авиалайнера находились 136 человек – американские военные, члены их семей и рабочие, выполнявшие различные задания Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета. В результате той катастрофы погибли десять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США самолет курьез лайнер экстренная посадка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадрыFun
Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов
Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларовFun
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилияРоссия
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика

Новости партнеров

Loading...