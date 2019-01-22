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В США самолет рухнул прямо в частный двор: погибли люди

Сегодня, 17:54

Из-за проблем с двигателем воздушное судно стремительно утратило высоту и рухнуло вскоре после взлета

В США самолет рухнул прямо в частный двор: погибли люди США Из-за проблем с двигателем воздушное судно стремительно утратило высоту и рухнуло вскоре после взлета

В результате авиакатастрофы, произошедшей 21 января в американском штате Огайо, погибли два человека. Небольшой самолет Douglas DC-3-65TP рухнул прямо во дворе частного дома неподалеку от аэродрома Стольцфус.

Предположительно из-за проблем с двигателем вскоре после взлета воздушное судно стремительно утратило высоту и рухнуло на деревья и линии электропередач.

При падении разрушилась вся носовая часть самолета и погибли оба пилота, находившиеся на борту. В то же время четыре пассажира выжили. Кроме того, никто из жителей близлежащих зданий не пострадал.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что рухнувший самолет принадлежал компании Priority Air Charter. Он был построен в 1942 году, но в июле 2018 года был признан пригодным к полетам.

Напомним, ранее легкомоторный самолет разбился в штате американском штате Джорджия. В результате крушения погибли четыре человека.

Кроме того, в октябре необычная авиакатастрофа произошла на юге американского штата Калифорния, где посреди бела дня прямо на оживленную автомобильную трассу упал самолет 30-ых годов прошлого века.

Еще раньше туристический самолет упал в штате Аляска, вследствие чего погибли четверо граждан Польши.

крушение, самолет, жертвы, авиакатастрофа

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