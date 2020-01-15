В США самолет сбросил топливо на школу: пострадали 26 человек

Врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием

Сброс авиатоплива на территорию начальной школы в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния – Ред) был совершен экипажем пассажирского самолета американской авиакомпании Delta Air Lines во время экстренной посадки в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом информировала дирекция начальных школ округа Лос-Анджелес.

"Самолет, совершая сегодня экстренную посадку в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, сбросил топливо во время пролета над нашими школами. Ученики и сотрудники могли попасть под брызги топлива или надышаться ими. Врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто жалуется на раздражение кожи или проблемы с дыханием", — уточняется в заявлении, опубликованном на сайте дирекции.

Как информировала ранее пожарная служба округа Лос-Анджелес, в результате сброса авиатоплива пострадали 26 человек, включая 17 детей. Госпитализация или эвакуация людей из зоны ЧП не потребовались. Помощь потерпевшим оказывается на месте. Сброс топлива произошел во время перемены, когда учителя и ученики находились на школьном дворе.

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Как уточнило Федеральное авиационное управление США, речь идет о рейсе авиакомпании Delta Лос-Анджелес — Шанхай. "Рейс 98 Delta Air Lines подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, вернулся в аэропорт и приземлился без происшествий", — уточнило ФАУ, добавив, что в курсе сообщений о последствиях попадания сброшенного авиатоплива на территорию школы, расположенной восточнее аэропорта.

"Самолет приземлился благополучно после того, как в чрезвычайной ситуации избавился от топлива для снижения своей массы перед посадкой", — информировала Delta. По ее данным, речь идет о самолете Boeing 777.

Напомним, что ранее самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Также стало известно, когда начнется расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ.

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