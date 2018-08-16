В США сняли ограничения на кибератаки против врагов – СМИ

Сегодня, 11:57

Один из сотрудников Белого дома назвал данное решение "наступательным шагом вперёд"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отменил постановление, которое регламентирует применение кибероружия в отношении граждан, организаций и стран, которые угрожают национальной безопасности США. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Такое действие означает снятие ограничений на кибератаки против врагов США. В частности, предполагается, что изменения в законодательстве помогут проведению военных операций, предотвратят иностранное вмешательство во внутренние дела США и хищение интеллектуальной собственности.

Однако не указывается, утверждены данные изменения уже или нет. Источники издания в Белом доме отказались раскрыть дополнительные подробности.

Как известно, директива о кибербезопасности США была принята ещё в 2012 году администрацией тогдашнего президента Барака Обамы. Содержание документа было засекреченным, однако в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности  Эдвард Сноуден опубликовал ряд положений из документов. Например, в них содержались данные о работе спецслужб США и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что российский хакер получил большой тюремный срок в СШАХакер признал себя виновным в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам и заговоре с целью совершения мошенничества в сентябре 2015 года.

А перед этим Интерпол задержал двадцать хакеров, которые похитили миллион евро с банковских счетов в Италии и Румынии.
США, хакер, Трамп, кибератака

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