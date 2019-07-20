В США создали "летающий транспорт будущего" для каждого

Через 10-20 лет на таких аппаратах будет летать все человечество, уверены конструкторы

В прошлом году в США разработали одноместный летающий электромобиль, а в этом американские изобретатели предложили вполне законно сесть за штурвал воздушного аппарата, даже без лицензии пилота.

Более 100 километров в час это устройство не разгоняется, зато управление им не требует особых навыков.

Уже в этом году полетать на таком одноместном аппарате сможет каждый желающий, утверждают разработчики. В компании из Техаса взялись конкурировать с такими гигантами авиапрома, как Boeing и Airbus, и разработали пассажирский дрон с вертикальным взлетом и приземлением.

Персональный самолет работает на электричестве, а заряда батареи хватает на 15 минут полета. В небо его поднимают 18 роторов.

"У него есть баллистическая парашютная система, он может потерять шесть пропеллеров и все еще лететь, у него есть поплавки, благодаря которым дрон может аварийно сесть на воду и дрейфовать, все спроектировано ради безопасности. Есть даже радар, который ищет стаи птиц", – говорит эксперт по беспилотным технологиям Коллин Гинн.

Однако наибольшим достижением разработчики считают легкий вес летательного устройства – менее 200 кг. Поэтому по классификации аппарат относится к ультралегким транспортным средствам, а следовательно, управлять им можно без лицензии пилота.

"Мы действительно видим будущее, где каждый сможет летать. Пока федеральное управление авиации не сертифицирует электросамолеты с вертикальным приземлением. И они доступны для отдыха и спорта. Мы хотим, чтобы люди летали", – говорит основатель компании Мэтт Чейсен.

Прежде чем взять в руки джойстик и улететь, будущие авиаторы готовятся на тренажере. Управлять устройством можно и дистанционно, с земли. А компьютерная система не позволит вылететь за рекомендуемый периметр.

"Через 10-20 лет мы все будем летать на таких. Это случится еще при нашем поколении. Эти аппараты будут полностью автономны и будут знать друг о друге", – утверждает эксперт по беспилотных технологий Коллин Гинн.

Изобретатели утверждают: так же, как электромобили становятся будущим дорожного движения, будущее авиации – за электросамолетами.

Напомним, в прошлом месяце стало известно о планах американской компании Uber запустить в Австралии службу воздушного такси.

Мы также писали, что с 2020 года полиция Дубая пересядет с обычных на летающие мотоциклы Hoversurf S3, созданные американской компанией Hoversurf.

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