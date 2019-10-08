В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров

Первые полеты прошли не очень удачно - есть травмированные

В американском штате Нью-Мексико стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров. Ежегодный фестиваль в Нью-Мексико продлится неделю, участие в нем должны принять шестьсот команд со всего мира. В Украине тоже проводятся аналогичные мероприятия – в мае проходит фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском.

Впрочем, на фестивале в США в этом году произошло несколько неприятных случаев – два жестких приземления, насчитывается несколько травмированных.

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Не все полеты прошли удачно. Один из аэростатов после посадки загорелся – пилота и пассажира пришлось госпитализировать. Во время следующего неудачного приземления травмировался пассажир другого воздушного шара. Еще один шар зацепился за провода линии электропередач, но в этом случае, к счастью, обошлось без травм.

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Это не первый случай за последние месяцы, когда в США происходят инциденты с воздушными шарами. Например, в сентябре возле Лас-Вегаса потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. В результате падения пострадали девять человек.

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