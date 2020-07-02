В США суд снял запрет на публикацию скандальной книги племянницы Трампа

Апелляционный суд в штате Нью-Йорк снял запрет на издание книги племянницы президента США Дональда Трампа, в которой, как ожидается, будет раскрыта информация о семье американского лидера. Об этом заявила телекомпания NBC.

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Речь идет о книге племянницы президента США Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ее описании в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля.

Ранее суд в Покипси (штат Нью-Йорк) удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд. Он принял во внимание то, что издательский дом Simon and Schuster напечатал уже около 75 тыс. экземпляров книги.

Роберт Трамп аргументировал свое требование запретить издание тем, что автор в 1990-х годах подписала соглашение, согласно которому она якобы обязалась не разглашать некую информацию о семье. Договоренности касались наследства. Представители Simon and Schuster подчеркивают, что не были осведомлены о каких-либо соглашениях, которые подписывала Мэри Трамп. Они отмечают, что не обязаны нести ответственность за возможное нарушение автором этих договоренностей.

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Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа — младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа. По сведениям СМИ,племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.

Любопытно, что племянница Трампа уже не впервые "подкладывает ему свинью". Несколько лет назад она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов, авторы которого получили в 2019 году Пулитцеровскую премию.

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