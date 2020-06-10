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В США Twitter объявил День отмены рабства выходным

10 июня, 06:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Конец рабству в Соединенных Штатах положил президент Авраам Линкольн

Генеральный директор Twitter Джек Дорси после похорон афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после задержание полицейскими, объявил 19 июня ежегодным праздничным днем для сотрудников этой американской компании на территории США.

"Компании Twitter и Square объявляют 19 июня праздничным днем в США на веки вечные. День чествования, образования и единения. Страны и регионы мира отмечают собственные дни освобождения от рабства. Мы будем работать над тем, чтобы сделать эти даты праздничными в нашей компании там, где она присутствует", – написал он в сервисе микроблогов.

Конец рабству в Соединенных Штатах положил президент Авраам Линкольн (1809-1865). 1 января 1863 года он издал прокламацию об освобождении рабов. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к американской конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

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19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в штате Техас. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло. День освобождения 19 июня ежегодно отмечается сейчас в 47 из 50 штатов страны.

Напомним, что в США на прощание с афроамериканцем Джорджем Флойдом пришли тысячи человек.

Видео: Reuters

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США смерть похороны выходной рабство Twitter чернокожий афроамериканец

Источник: ТАСС

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