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В США у пассажира самолета конфисковали гранатомет

Сегодня, 05:48

Мужчина заявил, что считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде

Фото: Pixabay
В США у пассажира самолета конфисковали гранатомет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f06/3c4/5c7f063c407d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f06/3c4/5c7f063c407d6.jpg США Мужчина заявил, что считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде

Разобранный на части гранатомет обнаружен в багаже пассажира в американском международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания). Владелец оружия задержан, сообщило во вторник федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США.

По его данным, гранатомет был найден в поклаже в пункте проверки и привел к срабатыванию системы сигнализации.

"Сотрудники УБТ засекли несобранные части военного гранатомета в сумке мужчины вчера в аэропорту Лихай-Вэлли. В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд, слава богу, оказался муляжом", — уточнила в своем "Твиттере" представитель управления Лиса Фарбстейн.

По данным УБТ США, задержанный пассажир проживает в штате Флорида. Он во время допроса заявил, что ошибочно считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде.

"Хотя настоящее оружие военного образца или его копии не разрешено проносить на борт самолета", — напомнило управление.

Нарушение запрета при отсутствии отягчающих вину обстоятельств влечет штраф в размере 13 тыс. долларов.

По данным газеты "Ю-эс-эй тудей", в конце 2017 года на руках у американцев находилось 273 млн единиц огнестрельного оружия при общей численности населения США в 326 млн человек.

Напомним, в московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют.

Ранее в Китае экстренно сел самолет из-за пассажира с шариковой ручкой. Все пассажиры, кроме нападавшего покинули самолет и находятся в зале ожидания. 

Также сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

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Тег аэропорт, багаж, самолет, пассажир, гранатомет

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