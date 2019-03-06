В США у пассажира самолета конфисковали гранатомет
Мужчина заявил, что считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде
Разобранный на части гранатомет обнаружен в багаже пассажира в американском международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания). Владелец оружия задержан, сообщило во вторник федеральное Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США.
По его данным, гранатомет был найден в поклаже в пункте проверки и привел к срабатыванию системы сигнализации.
"Сотрудники УБТ засекли несобранные части военного гранатомета в сумке мужчины вчера в аэропорту Лихай-Вэлли. В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд, слава богу, оказался муляжом", — уточнила в своем "Твиттере" представитель управления Лиса Фарбстейн.
По данным УБТ США, задержанный пассажир проживает в штате Флорида. Он во время допроса заявил, что ошибочно считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде.
"Хотя настоящее оружие военного образца или его копии не разрешено проносить на борт самолета", — напомнило управление.
Нарушение запрета при отсутствии отягчающих вину обстоятельств влечет штраф в размере 13 тыс. долларов.
По данным газеты "Ю-эс-эй тудей", в конце 2017 года на руках у американцев находилось 273 млн единиц огнестрельного оружия при общей численности населения США в 326 млн человек.
Напомним, в московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют.
Ранее в Китае экстренно сел самолет из-за пассажира с шариковой ручкой. Все пассажиры, кроме нападавшего покинули самолет и находятся в зале ожидания.
Также сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.
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