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В США украинца обвинили в распространении вредоносной рекламы на миллионы долларов

6 мая, 20:34

Мошенники заразили миллионы компьютеров по всему миру

Фото: Pixabay

Окружная прокуратура Нью-Джерси предъявила обвинение гражданину Украины в компьютерном мошенничестве, а именно распространении вредоносного ПО через рекламные сети (так называемый malvertising). Таким образом мошенники заразили миллионы компьютеров по всему миру. Об этом сообщается на сайте Департамента юстиции США, – передает AIN.ua.

31-летний киевлянин Алексей Иванов с подельниками, имена которых не называют, развернули масштабную мошенническую сеть, которая функционировала примерно с октября 2013 по май 2018 года. Они распространяли рекламные объявления о несуществующих продуктах и сервисах, через которые заражали браузеры пользователей вредоносным рекламным ПО.

Таким образом Иванов с сообщниками заставили ничего не подозревающих пользователей просмотреть или зайти на более ста миллионов вредоносных объявлений. Зарабатывали мошенники на продаже доступа к зараженным компьютерам. Как сообщается в обвинительном акте, своими действиями они нанесли интернет-пользователям ущерб на миллионы долларов.

Мошенники запускали свои кампании под вымышленными именами. Например, в июне и июле 2014 года Иванов сотрудничал с одной из американских рекламных компаний под именем Дмитрия Залескиса, СЕО британской компании Veldex Limited. Тогда он запустил вредоносную рекламу, которую за пару дней просмотрели более 17 млн раз.

Рекламная компания, через которую реализовывали схему, несколько раз сообщала Иванову, что его объявления распознаются как вредоносные, но тот отрицал обвинения и настаивал на продолжении открутки баннеров в течение нескольких месяцев.

После того, как одни сети отказывались крутить объявления мошенников, те переключались на другие и запускали свои кампании снова.

Отмечается, что Алексей Иванов проживал в Киеве, однако в прошлом году улетел в Нидерланды, где его арестовали, а затем экстрадировали в США. Ему предстоит предстать перед судом по трем пунктам обвинения.

Напомним, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о начале операции "Пираты". Ее основной задачей является усиление противодействие преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей. Операция стартовала по всей стране и продлится до конца апреля. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон, который поможет в борьбе с пиратством.

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Тег мошенничество, реклама, спам, обвинение, киберпреступность

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