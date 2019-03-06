В США умер изобретатель карманного калькулятора
Джерри Мерримен карманный калькулятор он изобрел вместе с еще двумя разработчиками
В США скончался один из изобретателей карманного калькулятора Джерри Мерримен. Изобретателю было 86 лет.
Падчерица Мерримена сообщила Associated Press, что он умер еще 27 февраля в больнице Далласа (штат Техас). Там он находился с середины декабря 2018 года. Мерримена госпитализировали из-за осложнений после операции по установке кардиостимулятора.
Джерри Мерримен был родом из Техаса. Карманный калькулятор он изобрел вместе с еще двумя разработчиками — Джеймсом ван Тасселом и будущим лауреатом Нобелевской премии по физике Джеком Килби. Группа под руководством Килби начала работать над электронным устройством в 1965 году. Спустя два года они запатентовали изобретение.
"Я был глупым и думал, что мы просто делали калькулятор, а мы создавали электронную революцию", — заявил Мерримен в 2013-м.
Ранее мы писали, что пользователь Youtube из Японии поразил сеть умением создавать ремиксы на известные музыкальные хиты при помощи двух калькуляторов. Одним из последних номеров виртуоза стала песня Despasito. Ролик с ее исполнением просмотрели уже более 200 тысяч раз.
Напомним, украинский изобретатель создал чайного робота. Над механическим помощником Игорь Кочет работал несколько недель, а контрольное испытание поручил жене.
Также мы сообщали, что украинец построил энергодом и не платит коммунальные. На крыше у дома солнечные панели и ветрогенератор, причем последний – его собственное изобретение.
А тернопольский изобретатель показал робота для уборки картофеля. Изобретатель рассказал, как пришел к мысли создания робота для копания картошки.
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