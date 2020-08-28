В США ураган унес жизни шести человек

Все они были задавлены насмерть деревьями, поваленными ураганом

Последствия урагана "Лаура", ослабевшего до тропического шторма, привели к гибели шести человек в американском штате Луизиана. Об этом сообщило управление здравоохранения штата, – пишет ТАСС.

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"Мы сегодня с горечью подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", — информировало управление. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее сообщал о гибели четырех человек. Все они были задавлены насмерть деревьями, поваленными ураганом. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

Управление здравоохранения Луизианы зарегистрировало 67 случаев нарушения подачи водопроводной воды в жилые дома. Перебои затронули более 220 тыс. человек.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.

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В ночь на четверг "Лаура", считавшийся на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.

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Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Ранее миллионы людей оказались без света из-за урагана "Исайя" в США.

Видео: Reuters

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