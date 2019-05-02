В США успешно испытали баллистическую ракету: появилось видео

Пролетев 6,7 тыс. километров в сторону Маршалловых островов, ракета Minuteman III упала в Тихий океан

Вооруженные силы США провели очередные испытания межконтинентальной стратегической баллистической ракеты Minuteman III.

Как сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США, испытания прошли успешно: ракету без боевого заряда выпустили с авиабазы "Вандерберг" в Калифорнии в направлении Маршалловых островов в Тихом океане, и она пролетела около 6,7 тыс. км

"Тест показал, что у США есть современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре Пентагон уже проводил испытания этой ракеты. В последствии американские военные сообщили, что Minuteman III успешно поразила учебную цель, которая была расположена в Тихом океане.

Также мы писали об успешном испытании этой ракеты в апреле 2017 года, когда боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн примерно в 4,2 тысячи миль от места старта.

Minuteman III — единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего страна располагает 450 такими ракетами, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

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