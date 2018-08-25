Стрельба в калифорнийской школе: погиб 16-летний подросток

Сегодня, 13:56

Двое подозреваемых сбежали с места преступления, однако позже их задержали

pixabay.com
pixabay.com

Неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, передает The New York Post.

Как сообщается, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Школу заперли, никто из находившихся внутри учеников не пострадал. Полиция продолжает расследование.

Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Техас в городе Санта-Фе. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.

Также бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников в США во Флориде. Дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами.
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